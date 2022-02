Le candidat PS dans le Grand Est, Jean-Pierre Masseret, a annoncé mardi qu'il maintenait sa liste au second tour dimanche, promettant de mener son combat "jusqu'au bout" en dépit d'une fronde de plusieurs de ses colistiers. "Ce combat, on le mènera jusqu'au bout", a-t-il dit lors d'un point de presse à son QG près de Metz, soulignant qu'il y aurait ainsi "trois listes en compétition": PS, FN et Républicains-UDI-MoDem.

