Rouen : un Noël solidaire, c'est possible

Le Dîner de Chefs Châteaux & Hôtels Collection se déroulait pour la première fois à Rouen et l'intégralité des bénéfices était reversée aux Restos du cœur.

11 390€ reversés

"Les 108 couverts ont permis de récolter 9 720€ et la tombola 1 670€, le tout reversé aux Restaurants du Cœur", indique-t-on à Châteaux & Hôtels Collection. Une bonne action qui permet à l'association qui fête ses 30 ans cette année de nourrir les bénéficiaires, toujours plus nombreux. Le jeudi 10 décembre, le magasin Picwic de Barentin remettra sept palettes de jouets à l'association les Blouses Roses de Déville-lès-Rouen. Tout au long de l'année, le magasin de jouets laisse également à disposition du public un coffre à jouets qui permet de collecter des jouets neufs et d'occasion qui sont redistribués aux associations œuvrant pour l'enfance en difficulté. La Croix-Rouge propose quant à elle une collecte de jouets le samedi 12 décembre toute la journée au Carrefour de Barentin. "Les cadeaux collectés seront ensuite distribués aux enfants le samedi 19 décembre à la Halle aux Toiles lors d'un arbre de Noël qui leur sera dédié", conclut un bénévole.