9 Français sur 10 l'ont acheté pour Noël cette année

Le sapin est très certainement déjà entré dans beaucoup de foyers normands, pour le plus grand bonheur des petits et des plus grands !

On apprend aussi de cette étude que 4% d'entre nous fait un sapin uniquement pour faire plaisir à leurs enfants, 83% le font pour créer une atmosphère de Noël chez eux.

La majorité d'entre nous a choisi un vrai sapin, en pot qu'on pourra replanter ensuite et côté budget, on alloue 50€ en moyenne à la décoration de notre sapin, quelques-uns vont jusqu'à 100€ !

Personnellement je réutilise tout d'une année sur l'autre, et vous ?

