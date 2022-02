Hockey: Rouen vs Angers, un nouveau duel en perspective

On ne compte plus les rencontres entre les deux équipes cette saison. Entre la Coupe de la Ligue où les deux équipes s'étaient affrontées en aller-retour, les deux rencontres amicales de début de saison et la rencontre de championnat disputée il y a de cela à peine quatre jours (les Ducs d'Angers se sont imposés sur leur glace 5-3), les deux équipes disputeront donc leur 6ème rencontre depuis le début d'année.

Un match couperet puisqu'il s'agira de se qualifier pour la finale de la Coupe de France, une compétition à laquelle les joueurs de Fabrice Lhenry sont particulièrement attachés puisqu'ils se sont qualifiés pour dix finales sur les quinze dernières éditions. Elle se disputera à l'Accor Hotel Arena (Paris Bercy) le dimanche 3 janvier prochain.

Dans l'autre demi-finale, Les Bruleurs de Loups de Grenoble accueilleront les Ducs de Dijon.