Chiffre du jour : 37% des Français en ont besoin pour faire le ménage

La source devrait vous mettre la puce à l'oreille, 37% des Français aiment écouter de la musique pendant qu'ils font le ménage mais pourquoi ?

D'abord ça nous galvanise !

Passer l'aspirateur, c'est pas marrant. Le faire en écoutant Tendance Ouest ça nous provoque des frissons quasi jouissifs ! Des chercheurs de l'institut neurologique de Montréal ont découvert en 2011, qu'écouter de la musique libère de la dopamine, le neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense ! Et on est vite accro.

C'est un révélateur d'émotions

Mettre de la musique chez soi, c'est une façon de colorer sa vie suivant son humeur.

Et puis ça comble les silences

L'absence totale de bruit chez nous, ça peut nous plonger dans une certaine angoisse... Par contre, si comme moi, vous avez un aspirateur qui fait le bruit d'un avion de chasse, même avec des écouteurs ou un casque avec volume à fond, c'est l'horreur !