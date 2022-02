Paris (AFP). Régionales: le PS se retire en Nord-Pas-de-Calais-Picardie et en Paca

Le premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis a annoncé dimanche soir le retrait des listes socialistes au second tour des élections régionales en Nord Pas-de-Calais-Picardie et Provence-Alpes-côte-d'Azur "pour faire barrage républicain" au Front national. "Dans les régions à risque Front national où la gauche ne devance pas la droite, le Parti socialiste décide de faire barrage républicain, en particulier en Nord-Pas-de-Calais-Picardie et Provence-Alpes-côte d'Azur (). Pendant cinq ans, les socialistes ne siègeront pas dans ces régions", a déclaré M. Cambadélis à l'issue d'un bureau national exceptionnel du PS.

