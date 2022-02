Paris (AFP). Téléthon 2015: plus de 31 millions d'euros récoltés

Le Téléthon, grand marathon caritatif en faveur de la recherche sur les maladies rares, accusait samedi, avec plus de 31 millions d'euros récoltés, un "petit retard" par rapport à 2014, mais "tout était encore possible". "En cette fin d'après midi, il y un petit retard par rapport à l'année passée", a annoncé à l'AFP Christian Cottet, directeur général de l'association organisatrice, l'AFM-Téléthon. Mais "le téléthon se joue toujours après 19h", a-t-il ajouté. "C'est la dernière ligne droite. On va tout faire pour booster les choses". A 18h00, le compteur du 29e Téléthon s'était élevé à plus de 31,5 millions d'euros. Prévu au Champ de Mars, le grand plateau télévisé du Téléthon a été installé à l'hippodrome de Longchamp (ouest de Paris), pour raisons de sécurité après les attentats du 13 novembre, qui ont entraîné l'annulation de certaines manifestations. "Un Téléthon après le 13 novembre est un Téléthon particulier", a reconnu à l'AFP Laurence Tiennot-Herment, présidente de l'association organisatrice, l'AFM-Téléthon. "Mais je pense que ce besoin de solidarité et ce besoin de se rassembler, les valeurs qu'on porte à travers le Téléthon, la résistance, ont une résonance particulière", a-t-elle estimé. Lançant 30 heures de diffusion sur les chaînes publiques, Marc Lavoine, parrain de l'édition 2015, avait ouvert vendredi les festivités avec Garou, son prédécesseur, en entonnant sa chanson "C'est ça la France". "On sent que les gens sont présents partout en France, on a la chance d'avoir un temps clément, les gens sont sortis", a ajouté Laurence Tiennot-Herment. "On espère faire le maximum, mais ce qu'on fera sera déjà formidable!" "La mobilisation est au rendez-vous", a constaté Christian Cottel. "Il n'y a pas de désengagement des gens dans la participations aux animations". - 92,9 millions d'euros en 2014 - Avec comme maîtres de cérémonie Sophie Davant, Nagui et Dave, cette édition doit s'achever samedi après minuit et permettre de collecter des dons en faveur de la recherche, très active, sur les maladies rares qui sont entre 6.000 et 8.000 et touchent en France quelque 3 millions de personnes. Les dons, déductibles des impôts à 66%, peuvent être effectués sur le site telethon.fr ou par téléphone au "36 37" depuis vendredi matin 8h. Sur le plateau, un mur d'images permettra de suivre les messages de soutien envoyés sur les réseaux sociaux sous le hashtag (mot clé) #moiaussijedonne. En 2014, le Téléthon avait permis à l'AFM-Téléthon de collecter, au final, 92,9 millions d'euros contre 89,3 en 2013, 88 en 2012, mais 94 millions en 2011. Six villes "ambassadrices" ont été choisies pour accueillir des "défis": dans le nord de la France, Saint-Valery-en-Caux (Seine-Maritime) devra vendre 3.000 bouteilles de cidre, Avignon, 30.000 fougasses et Saint-Etienne 1.000 ballons de football. A Beauvais, une chorale de 2.000 enfants chantera devant la cathédrale. A Maussane-les-Alpilles (Bouches-du Rhône), on servira un repas populaire sur la place du village, avec dégustation de boeuf gardian. A Paris, Rouen, Grenoble, Marseille et Mulhouse, des tours s'illumineront aux couleurs du Téléthon. La grande soirée finale, samedi sur France 2, mettra à l'honneur quatre familles-témoins d'enfants atteints par une maladie. Sur scène, Marc Lavoine sera accompagné d'artistes, comme les chanteurs Mika, Kendji, M. Pokora, Zazie, Pierre Perret, Calogero, Garou et Patrick Bruel.

