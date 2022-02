Vos idées de sorties ce week-end à Rouen

- Les chorégraphies d'Ô Làng Phô

Avec pour simples supports à ses chorégraphies bambous et paniers, ce spectacle conçu pour 17 acrobates et 5 musiciens nous narre la migration des paysans vietnamiens vers les villes : un étourdissant ballet !

Pratique. Du 5 au 12 décembre. Cirque-Théâtre d'Elbeuf. Tarifs 9 à 29€. Tél. 02 32 13 10 50

- Les toiles de Sonia Paul à Bihorel

La peintre rouennaise expose ses dernières créations. Fascinée par le mouvement, elle concentre son travail sur des scènes sportives dont elle exprime toute la vitalité grâce à l'usage du couteau : des toiles très colorées.

Pratique. Du 5 au 13 décembre. La Grange de la Petite Madeleine à Bihorel. Gratuit. www.soniapaul.fr

- Solvo: une création du Cirque Bouffon

Solvo évoque en toile de fond l'avalanche d'informations que l'on subit quotidiennement. Ce spectacle servi par une musique live, des clowneries et acrobaties, regorge de poésie et d'humour : un moment d'émotion.

Pratique. Dimanche 6 décembre à 16h. Le Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray. 5 à 10€. 02 32 91 94 94

- Traces et indices en forêt

Ce dimanche, partez à la découverte des hôtes des bois pour une balade contée dans la forêt d'Orival, du land art à Saint-Étienne-du-Rouvray ou une animation sur les sangliers au parc animalier de Roumare.

Pratique. Dimanche 6 décembre à 14h. Maisons des forêts. Gratuit. Tél. 02 35 52 93 20

- Bigre, un mélo burlesque

Entre les clowneries des Deschiens et celles de Buster Keaton, le metteur en scène et comédien Pierre Guillois dévoile le quotidien de trois voisins très maladroits empêtrés dans une petite vie étriquée.

Pratique. Du 8 au 12 décembre. Théâtre des Deux Rives à Rouen. Tarifs 13 à 18€. Tél. 02 35 03 29 78

- Le carrousel des moutons

Ce duo clownesque et musical imaginé par la Cie belge D'Irque & Fien nous transporte au pays du marchand de sable : dans cet univers onirique, la pesanteur ne fait plus loi et la magie opère.

Pratique. Mercredi 9 décembre à 15h. MDU à Mont-Saint-Aignan. Tarifs 4,9 à 7,5€. Tél. 02 35 74 18 70

- Lecture d'Eduardo Berti

Invité par le festival Terres de Paroles, l'auteur argentin dévoile Unité de soin, son recueil de nouvelles composées au cours de sa résidence artistique au CHU de Rouen. Une immersion de quatre semaines.

Pratique. Mercredi 9 décembre à 20h. Le Rexy à Mont-Saint-Aignan. Gratuit. Résa au 02 32 10 87 01

- Venavi, un conte initiatique

Inspiré par la tradition orale du Togo, Venavi raconte l'histoire d'une petite fille à qui l'on ose avouer la mort de son jumeau : parviendra-t-elle à percer à jour les mensonges dont on la berce et à surmonter ce drame ?

Pratique. Du 9 au 12 décembre. Théâtre de la Chapelle Saint-Louis à Rouen. Tarifs 3 à 6€. 02 35 98 45 05

- Suites curieuses

Dans le cadre de sa programmation jeune public, le Hangar 23 présente un spectacle de la Canadienne Hélène Blackburn qui remet au goût du jour le petit chaperon rouge : une version novatrice !

Pratique. Jeudi 10 et vendredi 11 décembre à 20h. Hangar 23 à Rouen. Tarif 6€. Tél. 02 32 76 23 23