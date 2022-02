San Bernardino (Etats-Unis) (AFP). Fusillade en Californie: les deux suspects identifiés et morts

Au moins 14 personnes ont été tuées mercredi en Californie dans une fusillade aux motivations encore indéterminées ayant visé une fête de fin d'année d'employés réunis à San Bernardino, la pire tuerie aux Etats-Unis depuis trois ans. Douze heures après le drame, la police a identifié les deux auteurs présumés de la fusillade comme étant un homme et une femme de 28 et 27 ans. Les deux sont morts, selon le chef de la police de San Bernardino. L'homme répond au nom de Syed Farook, un citoyen américain de 28 ans, employé de la ville, et il était accompagné d'une jeune femme de 27 ans, Tashfeen Malik, dont la nationalité n'est pas connue, a précisé Jarrod Burguan lors d'une conférence de presse. Peu d'informations circulaient en revanche sur l'identité des victimes de la fusillade, parmi lesquelles figuraient 17 blessés dont certains dans un état critique. Les deux suspects été tués dans un 4x4 noir par la police lors d'un échange de tirs sur un axe routier. "Ils étaient tous les deux armés d'un fusil d'assaut et d'une arme de poing", avait auparavant indiqué le chef de la police locale. David Bowdich, un responsable du FBI de Los Angeles, n'a pas confirmé ni écarté l'hypothèse d'un acte terroriste. Alors qu'aucun lien n'avait encore été établi par les autorités avec une quelconque idéologie ou religion, la communauté musulmane de Californie a fermement condamné la fusillade lors d'une conférence de presse impromptue. "Pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Je n'en ai aucune idée", a dit un beau-frère de Syed Farook, Farhan Khan, invité à la conférence. "Je suis choqué", a-t-il ajouté. La tuerie a été perpétrée lors d'une réunion festive des personnels de santé du comté de San Bernardino, durant laquelle une dispute a éclaté, un convive quittant les lieux. La police a ensuite confirmé que ce convive était Syed Farook. Mais "nous ne connaissons pas les motivations à ce stade", a dit M. Burguan. Les deux suspects décédés étaient "déterminés", lourdement armés et vêtus de tenues paramilitaires. Une troisième personne a été interpellée mais son implication dans l'attaque reste à prouver, a souligné le policier. Avec plusieurs auteurs, cette fusillade diffère d'autres tueries aux Etats-Unis souvent réalisées par des déséquilibrés solitaires qui atteignent un point de rupture. - "Comme en mission" - Les tireurs "avaient préparé leur acte, comme s'ils étaient en mission", a commenté Jarrod Burguan. La fusillade a consterné le président Barack Obama. Le visage grave, il a déploré ces tueries qui se reproduisent aux Etats-Unis et sont "sans équivalent ailleurs dans le monde". Le bilan de cette fusillade est le plus lourd depuis le carnage perpétré en décembre 2012 dans l'école de Sandy Hook à Newtown (Connecticut, nord-est), où 26 personnes avaient trouvé la mort, dont 20 enfants de CP. Les coups de feu se sont produits en fin de matinée au Inland Regional Center, un centre social au service de personnes handicapées.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire