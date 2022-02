Brasilia (AFP). Brésil: Dilma Rousseff sous le coup d'une procédure de destitution

Le président de la Chambre des députés du Brésil Eduardo Cunha, a lancé mercredi une procédure de destitution contre la présidente de gauche Dilma Rousseff, plongeant le géant émergent d'Amérique latine dans une grave crise institutionnelle à l'issue incertaine. Après en avoir agité la menace pendant des mois, le président de la chambre basse du parlement a fini par donner suite à une demande de l'opposition de droite qui accuse la présidente d'avoir sciemment maquillé les comptes de l'Etat en 2014 et 2015 pour minimiser l'ampleur de la crise qui frappe la septième économie mondiale. Cette décision va plonger le Brésil dans une gravissime crise politique susceptible de paralyser pendant de longs mois le pays déjà embourbé dans une profonde récession économique et ébranlé par le gigantesque scandale de corruption autour du groupe pétrolier étatique Petrobras. M. Cunha, farouche adversaire de la présidente Rousseff a annoncé sa décision pendant une conférence de presse improvisée à Brasilia. "Cela veut dire autoriser l'ouverture (de la procédure), non pas en juger du bien-fondé, ce qui reviendra à la commission spéciale (de la chambre basse) qui pourra l'accepter ou le rejeter", a déclaré M. Cunha. Selon les termes de la Constitution brésilienne, une Commission spéciale de députés représentative des forces en présence à la chambre basse du Parlement devrait à présent être constituée, sauf contestation devant le tribunal suprême de l'initiative de M. Cunha, quatrième personnage de l'Etat. Une fois constituée, cette commission aurait un délai de 15 sessions parlementaires pour voter un rapport préconisant la destitution ou non de la présidente. Ce rapport serait ensuite inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée plénière des députés qui devront voter l'éventuelle mise en accusation de la présidente. Deux tiers des voix des députés, soit 342 sur 513, seraient requis pour que le processus se poursuive. En cas de mise en accusation, Dilma Rousseff serait écartée provisoirement de ses fonctions pendant un maximum de 180 jours. C'est au Sénat qu'il reviendrait de la juger en session plénière dirigée par le président du Tribunal suprême. Deux tiers des voix des Sénateurs (54 sur 81) seraient requis pour destituer immédiatement la présidente, faute de quoi elle serait immédiatement réinvestie dans ses fonctions. En cas de destitution de Dilma Rousseff, c'est son vice-président Michel Temer, membre du Parti du Mouvement démocratique brésilien, (PMDB, centre), qui la remplacerait jusqu'aux prochaines élections de 2018. "Je ne fais pas ça de gaieté de c?ur, je sais que c'est un geste délicat à un moment où le pays traverse une situation difficile, que l'économie traverse une crise, que le gouvernement est un gouvernement qui passe par de nombreuses crises, de nature politique, de nature économique", a ajouté M. Cunha. Ce député évangélique ultra-conservateur est membre du grand parti centriste PMDB, qui est en théorie l'incontournable allié parlementaire du Parti des travailleurs au pouvoir (PT, gauche) depuis l'élection en 2003 de l'ex-président Luiz Inacio Lula da Silva, le mentor politique de Mme Rousseff. Mais M. Cunha a adopté depuis son élection en février à la tête de la chambre basse une attitude hostile à Dilma Rousseff, infligeant de cuisantes défaites au gouvernement qui éprouve les plus grandes difficultés à faire adopter son programme d'austérité économique. Il s'est encore plus violemment opposé à Mme Rousseff après sa mise en accusation au mois d'août dernier par pour corruption et blanchiment d'argent dans le scandale Petrobras par le Tribunal suprême fédéral (STF). Accusé d'avoir dissimulé des comptes secrets en Suisse sur lesquels ont transité des millions de dollars provenant, selon les enquêteurs, d'entreprises impliquées dans le scandale Petrobras, il a fait lui-même l'objet d'une procédure devant la commission d'éthique de la chambre des députés qui pourrait déboucher sur son éviction. Il a fait chanter le parti présidentiel pendant des mois, menaçant de déclencher la procédure de destitution contre Dilma Rousssef si les députés PT de la commission d'éthique votaient en faveur de sa propre mise à l'écart, ce qu'ils étaient apparemment sur le point de faire après de nombreuses hésitations. Dilma Rousseff, difficilement réélue en 2014 a vu sa popularité s'effondrer sous les 10%, sous les effets conjugués de la triple crise politique, économique et morale qui secoue le Brésil. Elle va s'adresser à la Nation sous peu.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire