Paris (AFP). Pif Gadget, rebaptisé Super Pif, revient mercredi en kiosque, en trimestriel

Pif Gadget, le mythique magazine pour enfants des années 1970-80, revient mercredi en kiosque à un rythme trimestriel, sous le nom de Super Pif, a annoncé lundi le journal L'Humanité, propriétaire du titre. Dans un format de 164 pages, vendu 6,50 euros et tiré à 90.000 exemplaires, le magazine proposera bien sûr un gadget -des graines de sapin pour ce premier numéro-, mais aussi des rééditions de BD cultes comme "Rahan", aventures de l'homme des cavernes éponyme, ou encore le retour de héros comme Pif le chien, confié à un nouveau dessinateur. Les fans retrouveront des personnages de leur enfance dans "La Jungle en folie", "Dicentim", "Placid et Muzo", "Corinne et Jeannot", "Les Rigolus et les Tristus" ou encore "Les Minuscules". Le personnage de Pif renaîtra sous le crayon de Richard di Martino, qui marche dans les traces d'une dizaine de dessinateurs. A commencer par le créateur du célèbre chien, José Cabrero Arnal, qui l'a crayonné dès 1948 dans L?Humanité, suivi de Roger Mas, Louis Cance, Michel Motti ou Giorgio Cavazzano. De nouvelles planches proposeront notamment des histoires sur les rapports des enfants avec les nouvelles technologies ("e-kids"). Ce Super Pif, déjà revenu sous forme d'un hors-série l'été dernier tiré à 100.000 exemplaires avec les dessins de Richard di Martino, fait revivre le magazine né en 1969 sous l'égide du Parti communiste. Véritable phénomène de presse des années 70-80, avec des tirages de 500.000 exemplaires en moyenne, Pif Gadget avait disparu en 1993. L'Humanité, détenteur de la marque, l'avait ensuite ressuscité entre 2004 et 2009 avec une nouvelle formule, mais Pif, très endetté, avait de nouveau fermé. Avec ces nouveaux Super Pif seront distribuées 2,5 millions de graines de sapin, a indiqué le magazine, qui est aussi allé enquêter sur ce qu'étaient devenus les Sapif, ces sapins plantés il y a 40 ans quand Pif Gadget avait offert un "gadget" similaire.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire