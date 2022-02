Paris (AFP). Ballon d'Or: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar finalistes

L'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone), le Portugais Cristiano Ronaldo (Real Madrid) et le Brésilien Neymar (FC Barcelone) sont les trois finalistes du Ballon d'Or 2015 qui sera décerné le 11 janvier à Zürich, a annoncé lundi la Fédération internationale de football. Ronaldo est le double tenant du titre (3 au total) du trophée remporté à quatre reprises par Messi alors que Neymar se retrouve pour la première fois parmi les trois nommés. Grand artisan du triplé réussi par le Barça (Ligue des champions, championnat, Coupe d'Espagne), Messi sera le grand favori devant Ronaldo, auteur d'une saison blanche en terme de trophées collectifs malgré des statistiques individuelles de très haut niveau (meilleur buteur de la Liga la saison dernière avec 48 réalisations, en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions en 2015-16 avec 7 réalisations). Neymar a lui terminé en tête des canonniers de la C1 la saison dernière à égalité avec Messi (10 buts) mais aura du mal à inquiéter le petit génie argentin. Le prix du meilleur entraîneur se jouera entre Luis Enrique (FC Barcelone), Pep Guardiola (Bayern Munich) et Jorge Sampaoli (sélectionneur du Chili, vainqueur de la Copa America). Pour la meilleure joueuse, sont en lice Carli Lloyd (Etats-Unis), Aya Miyama (Japon) et Celia Sasic (Allemagne).

