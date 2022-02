Ils montent 30 étages d'un hôtel en courant pour l'UNICEF

C'est un certain Omar Bekkali qui a remporté la course, en seulement 1 minute et 54 secondes, c'est le temps que je mets pour en monter 5 et encore. La première femme, Marion Raballand, en est venue à bout après 3 minutes et 11 secondes.

Tous les bénéfices de cette "Stair Climbing-race", dont les 18 euros d'inscription, sont reversés à l'Unicef pour des projets d'eau potable en Afrique et au Moyen-Orient.

Autre avantage et parallèlement à la course, les clients des 370 hôtels établis dans le monde entier peuvent ajouter un dollar ou un euro à leur note, via le programme "Check Out For Children".

Sachant qu'au cours des 20 dernières années, 35 millions de dollars ont pu être récoltés, ce qui a permis à l'Unicef d'aider pas moins de 4,5 millions d'enfants dans 40 pays.

Belle initiative après mieux vaut avoir les cuisses d'Usain Bolt, sinon 30 étages en sprint c'est de la folie !