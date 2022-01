Paris (AFP). Syrie: le Parlement approuve la prolongation des frappes aériennes

Le Parlement a approuvé mercredi la prolongation des frappes aériennes sur la Syrie décidées début septembre par François Hollande et intensifiées depuis les attentats de Paris, le Sénat l'ayant voté à la quasi-unanimité après l'Assemblée nationale. Les députés avaient voté plus tôt dans l'après-midi (515 voix pour, quatre contre et dix abstentions) "la prolongation de l?engagement des forces aériennes au-dessus du territoire syrien", comme le veut la Constitution lorsque la durée d'une intervention militaire excède quatre mois.

