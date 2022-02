Hip-Hop : Wiba 2015 ce samedi à Alençon

Le hip-hop, et particulièrement sa branche la plus spectaculaire : le breakdance, marche très fort sur Alençon, avec quelques 200 licenciés. Le club à même salarié un coach qui intervient non seulement à Alençon, mais aussi à L'Aigle, Argentan, la Ferté Macé, et Fresnay sur Sarthe.

Le club organisateur de la soirée de ce samedi 28 novembre promet un véritable show d'ouverture très visuel, du riding, un barber shop, des fringues hip-hop… et deux compétitions :

Un « seven to smoke » mettra en compétition par élimination des compétiturs amateurs. Le gagnant sera le premier à avoir éliminé 7 concurrents.

Puis la Wiba proprement dite, avec des compétiteurs venus de France, mais aussi d'Espagne, Portugal, d'Italie, de Belgique, du Brésil, du Japon et des USA…

Damien Guillais, organisateur :

Wiba 2015 à Anova : ouverture des portes à 19h30.

8 euros, gratuit pour les – de 12 ans.