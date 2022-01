40% des ados ont déjà fait cette bêtise

40% des adolescents ont déjà fait le mur chez leurs parents ! Chiffre glané sur le site doctissimo.fr après une enquête auprès de 30 000 parents.

Franchement c'est une bêtise certes, mais on se prend pour James Bond quand on le fait et c'est du vécu. Il faut tout préparer à l'avance, l’heure de coucher de nos parents et leurs habitudes de sommeil, le parcours, ou retrouver ses amis et puis quand même un plan de secours ou cas où notre plan tombe à l'eau...