Tunis (AFP). Tunisie: 12 morts et 16 blessés dans un attentat contre un bus de la garde présidentielle

Au moins 12 personnes ont été tuées mardi dans un attentat contre un bus de la sécurité présidentielle, dans le centre-ville de Tunis, a-t-on appris auprès des autorités. Au moins 12 personnes sont mortes et 16 autres ont été blessées dans cette explosion qui s'est produite en fin d'après-midi près de l'une des principales artères de la capitale, a dit à l'AFP un responsable du ministère de l'Intérieur. Un précédent bilan de la présidence avait fait état de 14 morts, mais celui-ci a ensuite été revu à la baisse, à "au moins 11 morts et 14 blessés". Cette explosion ayant visé un bus de la sécurité présidentielle est "un attentat", a par ailleurs affirmé à l'AFP le porte-parole de la présidence, Moez Sinaoui. Une journaliste de l'AFP sur place a pu voir un bus presque entièrement calciné près de l'avenue Mohamed-V, à proximité d'un croisement qui a été bouclé. De nombreuses ambulances, les pompiers et les forces de l'ordre se trouvaient sur place, d'après la même source. Plusieurs personnes étaient en pleurs. "La plupart des agents qui se trouvaient dans le bus sont morts", a déclaré une source de sécurité sur place. Le ministère de l'Intérieur n'était pas en mesure de préciser combien de personnes se trouvaient à bord du véhicule. La nature exacte de l'attaque n'est pas connue pour le moment. Un employé de banque du quartier a affirmé à l'AFP avoir entendu "une forte explosion" et avoir "vu le bus en feu". La Tunisie a été confrontée à plusieurs attaques jihadistes au cours de l'année écoulée, dont deux attentats sanglants contre le musée du Bardo à Tunis en mars et contre un hôtel près de Sousse fin juin, qui ont fait 60 morts.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire