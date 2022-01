Caen remporte la coupe de France d'haltérophilie

Après un match bien mené, les Caennais se sont imposés avec 1362,61 points, suivis de près par Dijon 1344,25 points et Comines 1323,95 points.

La formation caennaise était composée de Mélissa Dumarais qui a réalisé 68 kg à l'arraché et 86 kg à l'épaulé-jeté dans la catégorie des moins de 63 kg senior. Sa camarade Laura Fleury a conclu avec 62 et 75 en moins de 58 kg senior. Chez les garçons, Charly Caillard en moins de 94 kg senior a enregistré 122 et 147. Raoul Goncalves a terminé avec 120 et 153 en moins de 105 kg senior. Enfin Abubakkar Kabia a assuré la fin de la rencontre pour prendre la victoire en réalisant 127 et 162 en moins de 94 kg senior.