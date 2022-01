La mairie de Caen annonce 16% d'investissements en plus en 2016

Malgré une baisse des dotations de l'Etat de 6,8 millions d'euros, la capitale bas-normande conserve une capacité d'investissement de l'ordre de 29 millions d'euros, en hausse de 16% par rapport à 2015. 13,5 millions de cette enveloppe seront orientés vers de nouveaux projets, dont 4,5 millions pour la modernisation des équipements sportifs, 1 million pour l'accessibilité du patrimoine communal, 250 000 pour le pôle éducatif et sportif du Chemin Vert, et 760 000 pour la vidéo-protection notamment. Par ailleurs 7 millions seront investis dans l'entretien durable du patrimoine (école, voirie...) et 8,5 millions pour financer les grandes lignes de la précédente programmation budgétaire : le nouveau Fonds régional d'art contemporain (5,8 millions d'euros), l'amélioration du réseau de bus (150 000 €), le fonds de modernisation des équipements socio-éducatifs (687 000 €), le soutien aux opérateur de logement social (150 000 €), le soutien aux logements des particuliers (239 000 €), et les aménagements du quai Hamelin et de la Presqu'île (935 000 €).

A noter que l'enveloppe consacrée au Frac est en très grande partie alimentée par un versement du Conseil régional de Basse-Normandie, gonflant la capacité d'investissement de la municipalité de Caen qui sans elle, aurait vu en 2016, cette même capacité diminuer par rapport à l'année 2015.

Les économies sont au rendez-vous, l'impôt baisse à Caen

Pour la deuxième année consécutive, les taux d'imposition vont diminuer de 1% entre 2015 et 2016. Pour y parvenir, la mairie est parvenue à réaliser 2,2 millions d'euros d'économies par rapport à 2015. "Nous avons renégocié des délégations de services publics comme pour le stationnement ou le crématorium, mutualiser de services avec ceux de l'agglomération Caen la mer, prioriser des choix ce qui nous a poussé par exemple à mettre fin aux Arts Florissants, trouver les moyens de baisser des frais de fonctionnement comme remplacer l'éclairage public actuel par des LED moins énergivores et optimiser les coûts annexes de logistique des événements populaires", explique Joël Bruneau, le maire.