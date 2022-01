Hockey: Rouen disputera la super finale de la Continental Cup !

Les Rouennais auraient pu être d'ores et déjà qualifiés en fonction du résultat du premier match de la journée. En effet, il fallait une victoire du club ukrainien de Kremenchuk pour assurer une place qualificative aux Rouennais mais les Ukrainiens, la plus faible équipe du groupe, ne seront pas parvenus à faire douter les Polonais de Tychy qui s'imposent 3-1.

Une intensité rarement vue

Les Jaunes et Noirs avaient donc un seul objectif afin d'éviter de sortir les calculatrices, c'était au moins d'aller jusqu'aux prolongations pour se qualifier. Et le match commence sur une intensité rarement vue encore cettre saison sur le glaçon Rouennais avec un patinage rapide et des mises en échec appuyées qui provoquent déjà quelques échaufourrées en tout début de rencontre.

Guillemain scelle le score

Les Dragons semblent bien partis pour ne pas calculer dans cette rencontre en jouant tous les coups à fond, ce qui donnera notamment plusieurs prisons bien négociées par l'équipe locale. Il faut attendre la dernière minute du premier tiers temps pour voir les Normands agir en contre et d'une bonne passe en retrait de Loic Lampérier pour Léo Guillemain, ce dernier lance un missile à la bleue qui trompe le portier Biélorusse (1-0).

Les deux autres tiers temps seront du même acabit mais les joueurs de Fabrice Lhenry tiennent bon et conservent une troisième victoire en autant de rencontres dans le tournoi.

Une super finale en janvier

Les Dragons de Rouen auront donc l'opportunité de disputer une nouvelle super finale en compagnie des Polonais de Tychy et rejoindront les deux autres équipes de l'autre demi-finale disputée à Asiago à savoir les Italiens d'Asiago justement et les Danois de Herning dans un lieu qui reste encore à determiner. Le club à fait savoir qu'il deposera un dossier de candidature pour accueillir cette super-finale comme en 2012 où ils avaient remporté le titre ou encore en 2014 où le resultat aura été moins bon.

Je suis fier de ce que les joueurs ont fait " Fabrice Lhenry

Fabrice Lhenry: "C'était un match de haut niveau. On savait que cette équipe était la meilleure équipe du tournoi. On l'a vu ce soir, ils ont peut-être été moins bon contre les Polonais mais la c'était engagé, intense. Ce que je retiens c'est qu'on a pas pris de buts, c'est très gratifiant. On peut remercier ceux qui ont tué nos penalités aussi, les joueurs se sont couchés sur les shoots et Dany Sabourin a fait les arrêts nécessaires, cela prouve qu'on a du caractère. Les joueurs sont très contents et moi je suis fier de ce qu'ils ont fait pendant les trois matchs. L'objectif est atteint. Cela nous fera encore trois matchs de haut niveau en janvier et ca sera une bonne préparation pour les playoffs qui arriveront."

Patrick Coulombe (capitaine): "C'était un tres beau week-end de la part de toute l'équipe. Des beaux matches, c'est plaisant de se mesurer à d'autres pays, d'autes styles de jeu. Notre prochain objectif sera de bien performer lors de la finale."

Léo Guillemain: "J'ai une bonne passe de Loïc en entrée de zone. A l'avant, Yorick Treille et François-Pierre Guenette ont bien fait le travail pour masquer le gardien donc j'ai su prendre ma chance et ça a payé. Cela fait toujours plaisir de mettre le but vainqueur."

Antonin Manavian: "D'habitude, dans les pays de l'est, ils jouent plus avec le palet. Là, ils avaient un style plus nord-americain en envoyant le palet au fond et en pressant avec des mises en echec. On a été un peu surpris au debut mais on s'est adapté. On a pas calculé, on a joué le match à fond jusqu'au bout pour gagner le plus de points possible. On vait à coeur de gagner ces trois matchs également pour les supporters. On jouera la finale pour la gagner, on gagnera, je l'espère en tout cas."

Les Dragons n'auront pas le temps de savourer cette qualification puisqu'ils rejoueront dès mardi 24 novembre le match aller de la demi-finale de la Coupe de la Ligue face à DIjon sur l'Ile Lacroix.