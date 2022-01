Hockey: Les Dragons de Rouen prennent la tête du classement

Il n'y aura pas vraiment eu du match entre les deux équipes ce samedi tant la domination rouennaise aura été forte. En effet, les Jaunes et Noirs ouvrent la marque au bout de quatorze secondes de jeu par Marc-André Thinel avant d'inscrire trois nouveau buts par Sacha Treille, Florian Chakiachvili et de nouveau Marc-André Thinel avant d'encaisser finallement un but des visiteurs de Sevastian Karpenko.

Dans le 2ème tiers, les joueurs de Fabrice Lhenry enfoncent le clou par deux nouveaux buts tout d'abord du défenseur Finlandais Tero Konttinen et de Sacha Treille.

Plus rien ne menace donc les Normands qui marquent leur 7ème et dernier but des l'entame de la 3ème période par Loic Lampérier. Les Ukrainiens sauveront l'honneur par deux buts en fin de rencontre.

Grâce à cette seconde victoire, les Dragons prennent seuls la tête de la poule avec six points. Quelques heures plus tôt ce samedi, les Polonais du GKS Tychy ont arraché la victoire sur les Biélorusses du HK Soligorsk 2-1.

La dernière journée de ce dimanche 22novembre sera donc décisive pour la qualification. Les Rouennais n'auront besoin que d'aller jusqu'en prolongation pour se qualifier et avoir le destin entre leurs mains. En cas de défaite des Rouennais et de victoire du GKS Tychy dans le premier match de l'après-midi, les trois équipes se retrouveraient alors a six points et le goal-average entre ces trois équipes donnera les deux qualifiés de cette demi-finale.