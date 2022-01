Bastia (AFP). Tempête: 7.500 foyers privés d'électricité en Corse

Environ 7.500 foyers étaient privés d'électricité en Corse dimanche matin après la tempête qui a balayé l'île dans la nuit, a indiqué EDF dans un communiqué. Le vent, qui a encore soufflé à 150 km/h notamment sur le Cap corse et la région bastiaise, s'est calmé dimanche matin. L'alerte orange en vigueur depuis vendredi doit être levée dans la journée avec un retour prévu à la normale accompagné d'une forte baisse des températures. Les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois dans la nuit de samedi à dimanche, mais les dégâts sont peu importants et il n'y a pas eu de victime. Le vent a baissé en intensité après avoir privé jusqu'à 9.000 foyers d'électricité, selon EDF. Dimanche matin, 6.500 attendaient encore d'être secourus par les techniciens d'EDF en Haute-Corse, notamment dans le Cap corse, la région de Bastia et le centre de l'île. En Corse-du-Sud, un millier de foyers étaient aussi privés d?électricité.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire