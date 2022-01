Paris (AFP). Popularité: Hollande gagne 7 points à 27%, Valls 3 points à 39%

La popularité du président François Hollande après les attentats du 13 novembre rebondit à 27%, soit 7 points de plus qu'en octobre, tandis que celle de Manuel Valls s'élève à 39% (+3 points), selon un sondage Ifop publié par le Journal du Dimanche. Parmi les personnes interrogées, 24% (+6 pts) se disent "plutôt satisfaites" de François Hollande comme président de la République, et 3% (+1 pt) "très satisfaites". Le pourcentage de mécontents reste élevé. Il recule à 73%, contre 79% il y a un mois : 40% sont "plutôt mécontents" (-1 pt ) et 33% (-5 pts) "très mécontents". Il s'agit du meilleur résultat pour le chef de l'Etat depuis janvier 2015. Après les attentats contre Charlie Hebdo et le hyper cacher de la porte de Vincennes, la cote de popularité de François Hollande avait gagné 12 points, passant à 29%, contre 17% en décembre 2014. La cote de popularité du Premier ministre Manuel Valls s'est également redressée en novembre : 35% des personnes interrogées (+3 pts) sont "plutôt satisfaites" et 4% (inchangé) "très satisfaites". Le pourcentage des mécontents recule à 60% (-3 pts) : 38% (-2 pts) sont "plutôt mécontents" et 22% (-1 pt) "très mécontents". 1% ne se prononce pas. Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne et par téléphone du 12 au 21 novembre auprès d'un échantillon de 1.943 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).

