Hockey : les Dragons de Rouen commencent par une victoire (5-3)

Après le premier match de la compétition entre les Biélorusses du Shakhtyor Soligorsk et les Ukrainiens du HK Kremenchuk, qui voit les Biélorusses s'imposer 6-0 en ouverture de la compétition, ce sont les Rouennais qui rentrent en piste en inscrivant le premier but du match par Florian Chakiachvili, en supériorité numérique.

Malheuresement pour les jaunes et noirs, la fin du premier tiers sera à l'avantage des Polonais qui égalisent et reprennent l'avantage par Radoslaw Galant et Jaroslaw Rzeszutko 2-1.

Le 2ème tiers voit les Normands égaliser par l'intérmédiaire de Sacha Treille, qui sera l'unique but de cette 2ème partie.

Au retour de la seconde pause, les joueurs de Fabrice Lhenry passent la seconde en inscrivant trois buts en moins de quatre minutes par François-Pierre Guenette, Jason Krog et Marc-André Thinel qui verra l'entraineur Polonais prendre un temps mort pour stopper l'hémoragie. Les Polonais reduiront la marque par Mateusz Bepierszcz.

Les Dragons prennent donc les trois points de la victoire avant les deux rencontres de la journée entre le Shakthyor Soligorsk - GKS Tychy (16h30) et RHE 76 HK Kremenchuk (20h00).