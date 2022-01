Etat d'urgence : La préfète de la Manche réunit 300 maires de la Manche

La préfète de la Manche avec les services de sécurité, police, gendarmerie et justice a réuni à Condé-sur-Vire ce vendredi, près de Saint-Lô, 300 maires de la Manche, pour évoquer les mesures de sécurité et de précaution imposées par l’état d’urgence décrété par le Président de la République après la attentats de vendredi dernier.

La réunion a débuté par une minute de silence suivie par le chant de la Marseillaise.

La préfète de la Manche, Danièle Polvé-Montmasson a présenté les mesures de protection renforcées dans le département notamment aux abords des sites sensibles, un appel à la vigilance est demandé à la population.

Situation particulière pour Nicole Belliot Delacour, maire de Fermanville dans le Cotentin 1 420 habitants.

Maire de Fermanville

Pour autant les manifestations ne sont pas annulées à Granville, 14 000 habitants, y compris le carnaval, écoutez son maire Dominique Baudry.

Maire de Granville

Les maires sont invités à décliner auprès de la préfecture leurs manifestations pour établir des mesures de protection de la population appropriées. Pour autant il faut continuer à vivre, en particulier à l’approche des fêtes de fin d’année écoutez Danièle Polvé-Montmasson la préfète de la Manche.

Préfète de la Manche

Des moyens supplémentaires et notamment des réservistes ont été déployés depuis le week-end dernier, sur et aux abords des sites sensibles nucléaires dans le cotentin et au Mont Saint- Michel.

La préfète qui a confirmé une opération de perquisition menée jeudi matin, vers 06h00, à Pontorson chez un homme, soupçonné d’islamisme radical, qui était déjà sous surveillance.

Aucune infraction pénale n'a été relevée et rien n'a été trouvé à son domicile. L'homme a été laissé en liberté.