Paris (AFP). Fifa: Platini a officiellement déposé son appel au TAS (avocats)

Michel Platini a officiellement déposé son appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne, plus haute juridiction sportive, pour contester sa suspension de 90 jours prononcée le 8 octobre par la commission d'éthique de la Fifa, ont annoncé vendredi les conseils du Français. "L?appel de Michel Platini vient d?être officiellement déposé auprès du TAS pour annuler la décision de la Fifa de suspension provisoire de 90 jours et conséquemment pour demander la levée de cette suspension provisoire dont il fait l?objet depuis le 8 octobre 2015, avec effet immédiat", exposent les avocats du président de l'UEFA dans un communiqué transmis à l'AFP. Mercredi, la commission des recours de la Fifa a rejeté l'appel que Platini avait déposé le 10 octobre. Il fallait que l'ex-triple Ballon d'Or attende l'examen de cet appel par la Fifa pour enclencher sa procédure à l'échelon supérieur, c'est à dire saisir le TAS. Les avocats de Platini protestent contre le délai d'examen de l'appel de leur client et la notification du rejet par la Fifa - un mois et huit jours - alors qu'eux avaient seulement 48 heures pour interjeter appel. "On est sereins mais révoltés par les procédés de la Fifa. C'est proprement hallucinant. On va arrêter l'angélisme. Il y a une volonté de perturber et de retarder la campagne pour la présidence à la Fifa de Michel Platini. C'était assez subtil jusqu'ici, là c'est comme le nez au milieu de la figure. Ou alors c'est une incompétence au-delà de l'imaginable", a dénoncé Me Thibaud d'Alès, avocat de Platini, auprès de l'AFP. Les conseils du Français espèrent un traitement rapide par le TAS, entre deux et trois semaines. La commission d'éthique de la Fifa reproche à Platini un paiement de 1,8 million d'euros en 2011, reçu de la part de Joseph Blatter, président de la Fifa également suspendu, pour un travail de conseiller achevé en 2002. - Décision sur le fond toujours attendue - Parallèlement à la suspension provisoire, la commission d'éthique doit toujours trancher sur le fond, à savoir prononcer un non-lieu ou sanctionner Platini. Une décision sur le fond pourrait être rendue par la commission d'éthique de la Fifa avant Noël, a appris mercredi l'AFP de source proche de cet organe. En cas de sanction, le timing d'une décision notifiée juste avant Noël ne jouerait pas en faveur de Platini dans la perspective du nouvel appel qu'il pourrait déposer alors. Le président l'UEFA, âgé de 60 ans, est pour l'heure suspendu de sa fonction et de toute activité liée au football jusqu'au 5 janvier. Il ne peut donc mener campagne pour la présidence de la Fifa - sa candidature est actuellement gelée - alors que l'élection est toujours prévue le 26 février. Les conséquences de la suspension de 90 jours sont moins fâcheuses pour Blatter, 79 ans. Le Suisse avait été réélu pour un 5e mandat à la présidence de la Fifa le 29 mai, avant finalement d'annoncer le 2 juin une démission avec prise d'effet le 26 février. Blatter avait cédé le 2 juin à une pression immense alors que son institution était cernée par les affaires de corruption présumée à grande échelle. Son ambition se résumait à rester en poste jusqu'au 26 février.

