Nice-Caen (0-4) : Malherbe se relance dans le Sud

Pas plus en confiance que les Caennais en début de rencontre, les Niçois semblaient avoir décidé de laisser le monopole du ballon aux Bas-Normands. Après un quart d'heure de jeu sans grandes occasions, la possession du cuir était à 53 % en faveur des Rouge et Bleu. Le coach Franck Dumas avait d'ailleurs décidé de faire valoir les qualités offensives de son groupe en titularisant cinq joueurs résolument portés vers l'avant, dont le jeune Mbaye Niang à la pointe de l'attaque.

Logiquement, les Caennais parvenaient à prendre de vitesse le bloc azuréen. Le bon débordement côté droit de Mbaye Niang ne trouva malheureusement pas Youssef El Arabi, bien cerné (17'). Quelques minutes plus tard, sur une mauvaise relance niçoise, l'international marocain manquait une belle occasion d'ouvrir le score (23'). Sa reprise de volée maladroite frôlait le poteau gauche d'Ospina. Derrière, les Niçois réagissaient enfin sur coup-franc, sans toutefois trouver le cadre (28'). Cinq minutes plus tard, Alexis Thébaux devait même s'employer dans les airs sur un centre de Bamogo à destination de Mouloungui.



Hamouma opportuniste

Loin de se laisser déstabiliser par ces premières offensives adverses, les Caennais reculaient, mais paradoxalement, parvenaient à se projeter plus facilement vers l'avant. Côté droit, Alexandre Raineau s'avançait avant d'adresser un excellent centre pour la tête de Youssef El Arabi qui glissait le ballon à Romain Hamouma au point de pénalty. L'ancien Lavallois reprenait alors de demi-volée et trompait le portier niçois de prêt (1-0, 34').

Sur un nouveau contre peu avant la mi-temps, Civelli déséquilibrait Yohan Mollo du bras, alors qu'il filait tout seul au but, suite à une superbe ouverture de Benjamin Nivet dans la profondeur. Juste à l'entrée de la surface de réparation. L'arbitre expulsa le défenseur argentin et offrit un bon coup-franc aux Caennais. Yohan Mollo se chargeait alors d'expédier le ballon dans la lucarne opposée d'Ospina (0-2, 45').



Un bloc équipe retrouvé

Au retour des vestiaires, les Caennais se mettaient rapidement en danger. Suite à une faute de Nicolas Seube à 25 mètres de ses buts, Ljuboja envoyait une belle frappe enveloppée en direction de la cage de Thébaux. Le gardien bas-normand se couchait alors parfaitement pour sortir le ballon en corner. Deux minutes plus tard, un nouveau coup-franc plein axe, offrait une bonne occasion au Niçois de réduire le score. Mais le mur caennais se trouva sur la trajectoire.



Bien qu'en supériorité numérique, les hommes de Franck Dumas ne semblaient plus aussi sereins qu'en première période, gênés par les bonnes intentions niçoises. Il fallait alors une superbe parade d'Alexis Thébaux sur une frappe en pivot de Mouloungui (52') et une autre sortie devant Traoré (56') pour préserver sa cage des assauts azuréens.



Le coach caennais Franck Dumas décida alors de faire entrer en jeu Damien Marcq, en sortant Yohan Mollo, pour densifier le cœur du milieu de terrain. Le jeu s'équilibra à nouveau. Les Caennais sortaient enfin la tête de l'eau et s'offraient le luxe de choisir entre temporiser ou exploiter chaque contre à fond. Sur l'un d'entre eux, Youssef El Arabi aurait pu trouver le chemin des filets sur une belle remise de Benjamin Nivet si Ospina n'avait pas parfaitement sorti sa frappe enveloppée au deuxième poteau (72').



Derrière, les Caennais surent parfaitement gérer le dernier quart d'heure, marquant même deux derniers but par Romain Hamouma tout d'abord, seul face au but après une frappe contrée de Kandia Traoré, puis par Youssef El Arabi qui envoya une belle frappe sous la barre d'Ospina (0-4, 90'+2).



Avec ce succès dans le sud de la France, les Rouge et Bleu s'offrent un bon bol d'air. Ces trois points leur permettent de s'extirper de la zone de relégation et de dépasser Nice au classement, adversaire direct dans la course au maintien. Les Caennais ont préparé de la meilleure des manières possibles, la réception de Lens la semaine prochaine.



La feuille de match



NICE-CAEN : 0-4 (0-2)

Dimanche 1er mai - 33e journée de Ligue 1

Buts : Hamouma (34', 89'), Mollo (45') et El Arabi (90'+2) pour Caen

Cartons jaunes : Niang (32') et Seube (49') pour Caen, Civelli (37') et Pejcinovic (76') pour Nice

Carton rouge : Civelli (45') pour Nice



Nice : Ospina - Clerc, Pejcinovic, Civelli, Diakité - Coulibaly (Palun, 76'), Ben Saada (Hellbuyck, 74'), Digard, Traoré - Bamogo (Ljuboja, 45'), Moulingui

Caen : Thébaux - Raineau, Leca, Heurtaux, Sorbon - Seube, Nivet (Moulin, 27'), Mollo (Marcq, 60'), Hamouma - El Arabi, Niang (Traoré, 76')







Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire