Paris (AFP). Accident de TGV en Alsace: la SNCF conclut à un freinage tardif

Une "séquence de freinage trop tardif" est à l'origine de l'accident d'un TGV d'essais qui a fait 11 morts samedi en Alsace, et le train a déraillé à 243 km/h, a annoncé jeudi la SNCF, qui va engager "des procédures disciplinaires". Le train, qui a entamé son freinage 1 kilomètre trop tard, a abordé la portion de raccordement entre la LGV et la ligne classique à 265 km/h au lieu de 176 km/h, ont précisé les dirigeants du groupe ferroviaire lors d'une conférence de presse, précisant que sept personnes se trouvaient dans la cabine de conduite, au lieu de quatre personnes autorisées. "Des procédures disciplinaires vont être engagées" après l'accident d'un TGV d'essais samedi en Alsace, qui a fait 11 morts, et "conduiront, dès que l'enquête le permettra, aux sanctions justifiées", a annoncé la SNCF. L'enquête devra éclaircir "la présence imprudente d'enfants à bord et de sept personnes en cabine de conduite, un certain manque de rigueur dans la préparation de la liste des personnes et son contrôle. Enfin, sans doute figurent () des erreurs de comportements humains à la fois en cabine et dans la relation entre la cabine et la rame", ont déclaré les présidents de la SNCF Guillaume Pepy et de SNCF Réseau Jacques Rapoport.

