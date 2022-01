Gwyneth Paltrow chante sur le nouvel album de Coldplay

Gwyneth Paltrow participerait vocalement au prochain opus du groupe britannique. Une grande première pour l'actrice qui a été mariée pendant dix ans à son leader Chris Martin. La jolie blonde aurait poussé la chansonnette sur le titre "Everglow", la quatrième piste de l'album.

D'autres célébrités ont participé à "A Head Full of Dreams", dont Beyoncé, présente sur deux titres, "Hymn for the Week End" et "Up&Up". La Suédoise Tove Lo, sur "Fun", mais aussi Noel Gallagher ont collaboré avec le groupe britannique.

"A Head Full of Dreams" sera disponible le 4 décembre prochain. Son premier extrait, "Adventure Of A Lifetime", a été dévoilé au début du mois de novembre.