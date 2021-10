Evenement : Salon de l'Habitat et Foire aux Plantes à Avranches

Le salon de l'habitat et la foire aux plantes ont ouvert leurs portes hier. Sous un chapiteau de 2 200 m2, près de 90 exposants représentants tous les corps de métier liés à l'habitat seront présents. Du clef en main pour les 13 000 personnes qui se pressent chaque année sous le pavillon de la place Carnot.



De l'autre côté du parvis, place à la foire aux plantes.

Pratique : salon de l'habitat et foire aux plantes, les 29, 30 et 1 Mai, place Carnot, près du jardin des plantes. Ouvert le le samedi et le dimanche de 10h à 19h. Entrée libre.





Nous étions en direct avec Hervé Huet, l'organisateur dans "Ca se passe près de chez vous" :