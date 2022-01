Marseille (AFP). Marseille: un enseignant juif blessé à coups de couteau par des hommes se revendiquant de Daech

Un professeur d'une école juive de Marseille a été blessé mercredi soir à coups de couteau par trois hommes qui ont proféré des menaces et des insultes antisémites et ont exhibé un tee-shirt estampillé Daech. L'agression, qui n'a pas engagé le pronostic vital de l'enseignant, lui-même juif, a eu lieu vers 20H00 dans le 13e arrondissement de Marseille, a précisé à l'AFP le préfet de police des Bouches-du-Rhône Laurent Nuñez, qui a souligné que de très importants moyens policiers avaient été déployés pour en retrouver les auteurs. La victime a été hospitalisée. Ses agresseurs "ont exhibé un tee-shirt à l'effigie de Daech et lui ont montré sur un téléphone portable des photos de Mohamed Merah", a expliqué à l'AFP le procureur de la République de Marseille Brice Robin. Ils ont blessé le quinquagénaire aux bras, aux jambes et au ventre, a-t-il ajouté. En mars 2012, Mohamed Merah avait tué sept personnes au nom du jihad à Toulouse et Montauban: trois militaires ainsi qu'un professeur et trois jeunes élèves d'une école juive. Les agresseurs auraient été mis en fuite par l'arrivée d'une patrouille de police, selon M. Nuñez, qui a souligné avoir immédiatement informé le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. L'enseignant, qui portait une kippa, était sorti du centre communautaire Yavné, qui comprend à la fois une école et une synagogue, quand il a été agressé par des hommes à scooter, a-t-on encore précisé de source proche du dossier. Mercredi soir, des policiers barraient encore la rue où l'agression à eu lieu, dans les quartiers nord de Marseille, dans le secteur dont le maire est Stéphane Ravier (FN). - Appel à la "raison" - Michèle Teboul, présidente du Crif Marseille-Provence, s'est déclarée auprès de l'AFP "très choquée". "Cela fait deux affaires du même type en très peu de temps", a-t-elle relevé, se disant "très inquiète". Le 24 octobre, un homme avait agressé trois juifs, blessant l'un d'eux avec un couteau, près d'une synagogue marseillaise. L'agresseur, âgé d'une trentaine d'années et connu des services de police, s'en était pris à deux personnes, dont le rabbin, près de cette synagogue. Un troisième fidèle, qui tentait de s'interposer, avait alors été frappé à coups de couteau. L'agresseur avait proféré des propos antisémites, réitérés devant les policiers qui l'avaient interpellé. Il avait été arrêté quelque temps après les faits, fortement alcoolisé. Le 29 octobre, il a été placé sous mandat de dépôt et doit être jugé le 9 décembre. Mercredi dans la journée, une jeune musulmane voilée a été agressée à la sortie d'une station de métro dans le centre de Marseille par un homme lui reprochant, selon les déclarations de la victime, d'être une terroriste. L'agresseur, âgé d'une vingtaine années, aurait fait référence aux signes religieux de la jeune femme, qui portait un hijab (voile laissant le visage apparent), avant de lui asséner un coup de poing et de la blesser légèrement au thorax avec un objet pouvant être un cutter. Dans les deux cas de mercredi, l'enquête a été confiée à la sûreté départementale. "Les élus socialistes de la ville de Marseille assurent les victimes et leurs proches de toute leur sympathie et condamnent avec la plus grande fermeté ces actes odieux", a écrit dans un communiqué Stéphane Mari, président du groupe socialiste à la mairie de Marseille, évoquant les deux agressions de la journée. "Nous faisons confiance aux forces de police mobilisées pour retrouver la trace des auteurs de ces lâches agressions et espérons que les Marseillais sauront raison garder dans les moments difficiles que vit notre pays", a-t-il conclu. Dans un communiqué le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a exprimé son "indignation" devant ces "lâches agressions anti-musulmane et antisémite". "Tout est mis en ?uvre pour retrouver et interpeller les auteurs de ces actes inqualifiables, qui devront en répondre devant la justice", a-t-il assuré. La ministre de l'Education nationale Najat Vallaud-Belkacem a elle aussi condamné l'agression du professeur juif dans les mêmes termes.

