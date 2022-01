Paris (AFP). Attaques de Paris: le commando neutralisé mercredi pouvait passer à l'acte

"Tout laisse à penser" que le groupe de personnes interpellées ou tuées mercredi matin lors d'un raid contre un appartement situé à Saint-Denis pouvait commettre un nouvel attentat, a déclaré le procureur de Paris, François Molins. Lors de l'opération, "une nouvelle équipe de terroristes a été neutralisée et tout laisse à penser que, au regard de leur armement, leur organisation structurée et leur détermination, ce commando pouvait passer à l'acte", a indiqué M. Molins lors d'une conférence de presse. Il a affirmé qu'un SMS indiquant "on est parti, on commence" a été envoyé le soir des attaques du vendredi 13 novembre à partir d'un téléphone portable découvert dans une poubelle à l'extérieur de la salle de concert du Bataclan. "Les investigations s'attachent bien évidemment à déterminer quel est le destinataire de ce message", envoyé à 21H42, peu avant l'attaque, a-t-il ajouté. Les trois personnes interpellées mercredi matin dans l'appartement de Saint-Denis, ainsi qu'un corps "criblé d'impacts" retrouvé dans les décombres, n'ont pas encore été identifiés. "Vers 4h45, le Raid est parvenu à interpeller trois individus, dont un était blessé par balle au bras. Ces trois hommes ont été immédiatement placés en garde à vue et leurs identités sont en cours de vérification", a-t-il ajouté. "Un corps criblé d'impacts" a également été découvert "dans les décombres de l'immeuble" mais son état "ne permet pas non plus à ce stade de l?identifier."

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire