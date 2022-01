Saint-Denis (AFP). Assaut aux portes de Paris après les attentats, deux morts et sept interpellations

Des policiers ont mené un assaut mercredi sur un appartement de Saint-Denis, aux portes de Paris, ciblant l'organisateur présumé des attentats sanglants du 13 novembre, dont le sort reste inconnu, dans une opération qui a fait deux morts, dont une femme kamikaze. Sept personnes ont été interpellées et placées en garde à vue lors de l'intervention, qui a déclenché une fusillade nourrie et vu une femme activer son gilet explosif, une première en France. S'exprimant après l'assaut, François Hollande a appelé les Français à "ne pas céder aux tentations de repli", "à la peur", "aux excès", après le carnage commis à Paris par le groupe jihadiste Etat islamique (EI), "qui veut instiller le poison de la suspicion", "de la stigmatisation" et de la "division". Des vérifications sont en cours pour savoir si le jihadiste belge Abdelhamid Abaaoud, surnommé Abou Omar al-Baljiki (le Belge), soupçonné d'être l'inspirateur ou l'organisateur des tueries qui ont fait 129 morts à Paris et aux abords du Stade de France, à Saint-Denis, se trouvait dans l'appartement ciblé. - Six policiers blessés - Pendant toute l'opération entamée avant l'aube et achevée en fin de matinée, le centre de Saint-Denis a été bouclé, les 15.000 à 20.000 habitants de la zone priés de rester chez eux. Alexia a entendu "des tirs à partir de 04H25, des +boum+ comme des grenades puis des rafales intermittentes", a-t-elle raconté à l'AFP. Grâce à "la téléphonie", aux "surveillances" et aux "témoignages", les policiers disposaient d'éléments laissant penser qu'Abaaoud était "susceptible de se trouver" dans l'appartement, a expliqué le procureur de Paris, François Molins, qui tiendra une conférence de presse à 19H00. Alors qu'il faisait encore nuit, les policiers d'élite du Raid ont donc investi cet appartement, à quelques encablures du Stade de France où trois kamikazes se sont fait exploser vendredi. En plus de la femme kamikaze, un homme a été retrouvé mort mercredi à l'issue de l'opération, atteint par des projectiles et des grenades. Trois personnes ont été arrêtées dans l'appartement et placées en garde à vue, et deux "alors qu'elles étaient en train de se cacher dans les gravats", a précisé le procureur. Enfin, deux autres ont été interpellées à proximité: un homme qui a dit à l'AFP avoir hébergé dans l'appartement ciblé deux personnes "qui venaient de Belgique", à la demande d'un ami, et d'une de ses connaissances, une jeune femme. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a félicité les forces de l'ordre, qui ont "essuyé le feu pendant de nombreuses heures dans des conditions qu'elles n'avaient jusqu'à présent jamais rencontrées". Six policiers ont été légèrement blessés. En plus d'Abdelhamid Abaaoud, les enquêteurs traquent Salah Abdeslam, 26 ans, soupçonné d'être l'un des tireurs qui ont mitraillé vendredi les terrasses de cafés et restaurants parisiens, avec son frère Brahim Abdeslam, qui s'est fait exploser. L'homme est activement recherché, notamment en Belgique, où les attaques ont été organisées selon les autorités françaises. - Trois équipes coordonnées - Le parquet fédéral belge a révélé que la police belge avait interrogé avant les attentats les deux frères Abdeslam, mais qu'ils "ne montraient pas de signe d'une possible menace". Une vidéo accrédite par ailleurs l'existence d'un neuvième assaillant, qui pourrait être lui aussi en fuite à moins qu'il ne s'agisse d'un des deux complices présumés arrêtés samedi à Bruxelles et inculpés par la justice belge pour "attentat terroriste": Mohammed Amri, 27 ans, et Hamza Attou, 20 ans. Les trois équipes coordonnées, qui ont fait 129 morts, désormais tous identifiés, et 352 blessés (195 encore hospitalisés, dont 41 en réanimation et trois dont le pronostic vital est engagé), auraient ainsi été composées de neuf hommes: trois kamikazes aux abords du Stade de France à Saint-Denis, trois autres au Bataclan et trois assaillants pour les terrasses de bars et restaurants. Plusieurs ont déjà été identifiés, tous Français: Brahim Abdeslam (31 ans), Samy Amimour (28 ans), Bilal Hadfi (20 ans) et Omar Ismaïl Mostefaï (29 ans). Les policiers ont aussi diffusé la photo d'un des kamikazes du Stade de France, pour obtenir des informations sur cet homme passé par la Grèce cet automne. On a retrouvé près de son cadavre un passeport syrien dont l'identité correspond à celle d'un soldat de Bachar al-Assad tué il y a plusieurs mois.

