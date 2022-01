Paris (AFP). Hollande: les polices municipales pourront être équipées avec des armes du stock de la police

Le gouvernement va "aider" à "mieux protéger les policiers municipaux en finançant leurs équipements" et "en apportant aux maires qui le souhaitent les armes qui seront prélevées sur les stocks de la police nationale", a annoncé mercredi François Hollande. Évoquant, devant le rassemblement des maires de France, les "3.900 polices municipales de France", le chef de l'Etat a salué "le rôle qu'elles jouent, complémentaire de celui de la police nationale et de la gendarmerie". "Je les sais exposées également au risque, et je n'oublie pas la mort de Clarissa Jean-Philippe", policière municipale assassinée le 8 janvier à Montrouge (Hauts-de-Seine). "Le gouvernement entend donc vous aider à mieux protéger nos compatriotes mais également à mieux protéger les policiers municipaux en finançant leur équipement, en apportant aux maires qui le souhaitent les armes qui seront prélevées sur les stocks de la police nationale. Les contrats locaux de sécurité seront également renforcés par des moyens supplémentaires pour que nous puissions agir dans le même esprit et à la même force", a annoncé le président de la République. Un rassemblement des maires de France s'est tenu mercredi en présence du président en lieu et place du Congrès des maires annulé juste après les attentats à Paris.

