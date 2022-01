Paris (AFP). Attentats: se réunir, défendre un art de vivre, les Français inventent une nouvelle résistance

Rassemblements spontanés dans tout le pays, appels festifs sur internet: les Français cherchent dans des mouvements collectifs et la défense de leur art de vivre le moyen de surmonter le traumatisme des attentats, inventant "une nouvelle forme de résistance". "On le constate dans toutes les cultures depuis toujours. Quand un drame touche la communauté, celle-ci organise des rituels collectifs pour en surmonter les conséquences", explique à l'AFP la psychologue Hélène Romano. Même si les manifestations sur la voie publique sont interdites en Ile-de-France jusqu'à jeudi, des rassemblements se sont organisés à Paris, place de la République, sur les lieux des attentats. "C'était eux, mais ça aurait pu être nous", s'émeut Eglantine, 29 ans, une comédienne venue se recueillir devant le Bataclan, où 89 personnes ont perdu la vie. Partout en France, on allume des bougies, on dépose des fleurs, des poèmes en hommage aux victimes. Quatre jours après les événements, 10.000 personnes étaient encore réunies mardi soir place du Capitole à Toulouse. Des étudiants appellent à une chaîne humaine sous le slogan #maindanslamain vendredi, à 21H20. Des manifestations spontanées qui rappellent celles de janvier, après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypermarché casher, même si elles n'ont pas la même ampleur. Une grande marche républicaine avait alors rassemblé plusieurs millions de personnes en France. "Comme il y a dix mois, il s'agit de transformer un événement négatif en pensée, en mouvement, en énergie", explique la psychologue Michèle Vitry, longtemps en charge de cellules d'urgence. Pour le sociologue Olivier Galland, les raisons qui motivent ces rassemblements ont changé "parce que les attentats sont de nature différente". "En janvier, ce sont des valeurs fondatrices de la République, la laïcité, la liberté d'expression qui étaient visées. Le message était clair, et les Français avaient voulu manifester leur attachement à ces valeurs en se mobilisant par millions", explique-t-il à l'AFP. - 'Le pays du plaisir' - "Cette fois, les terroristes s'attaquent à notre convivialité, à notre art d'être ensemble, le message est plus diffus et la réponse l'est aussi. On ne manifeste pas forcément en masse mais on continue à vivre normalement, c'est une autre façon de se résister", ajoute-t-il. Pour le philosophe Vincent Cespedes, "c'est une forme de résistance nouvelle que d'aller dans les cafés. Ce n'est pas résister comme lorsqu'on prend les armes ou le maquis, c'est une néo-résistance, adaptée à un nouveau terrorisme". "Elle s'exprime par des actions concrètes, quotidiennes, c'est cela le premier front", explique-t-il. Cette autre forme de riposte s'est largement diffusée sur internet où les appels à sortir, faire la fête et à défendre un mode de vie "à la française" se sont multipliés. Des hashtags #tousaubistrot à #jesuisenterrasse, en passant par #theatrelovelife, lancé par la Comédie-Française, la société répond par un pied de nez aux attaques des jihadistes contre la "capitale de la perversion". "Le sport, que nous suivons avec passion, les terrasses où la douceur de cet automne nous invite et les spectacles où nous courons nous divertir, tous les lieux où nous cultivons l'art de vivre ensemble, c'est cela qui est visé", a twitté Eric Ruf, patron de la Comédie-Française. "On est le pays du plaisir, plus que de la morale", a renchéri sur Facebook le cinéaste Michel Hazanavicius. "L?idée est principalement de baiser, rire, manger, jouer, baiser", insiste-t-il dans un message au ton volontairement cru. "Ils ont les armes, on les emmerde, on a le champagne!", titre mercredi Charlie Hebdo, tandis que le Canard Enchaîné lance cet appel: "Tous au zinc et sifflez des canons!". L'hédonisme tricolore a aussi trouvé d'ardents défenseurs à l'étranger. L'humoriste John Oliver a lancé dimanche à la France sur la chaîne américaine HBO, une ode passionnée, citant pêle-mêle Sartre, Piaf, Camus, le vin, les madeleines, le camembert "Si vous voulez vous sentir proche des Parisiens, buvez un bouteille de Bordeaux, mangez un croissant, mettez un béret, fumez une cigarette et mangez des frites", a de son côté déclaré le très populaire animateur de CBS, Stephen Colbert.

