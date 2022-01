Rouen : devenez coproprio d'un vignoble grâce à Terra Hominis

En 2009, Ludovic Aventin dirige les caves Pierre Nobles à Rouen. «J’ai quitté les caves et suis parti à Béziers pour trouver une vigne à acheter.» C’est ainsi qu’avec ses amis rouennais, il devient copropriétaire du Mas Angel, dans le Languedoc.

500 copropriétaires sur sept vignobles

Il créé en 2011 Terra Hominis, une société qui propose, à qui veut, l’acquisition de parcelles de vignes en copropriété. Un concept qui séduit : à ce jour, ce sont plus de 500 associés de toutes les régions françaises qui sont copropriétaires de sept vignobles du Languedoc-Roussillon.

1 425€ la parcelle

Pour Ludovic Aventin, «il ne suffit pas de trouver la terre, il faut aussi trouver un homme qui va travailler dessus et qui partage notre philosophie». Cette dernière est assez simple à assimiler : la vigne est traitée naturellement sans produits chimiques.

Celui qui veut s’investir peut acquérir pour 1 425€ une parcelle de vignoble. Il reçoit 4,5% de dividendes par an en vin, soit environ 150 bouteilles. Il peut également acquérir les autres bouteilles issues de ces vignobles à un tarif préférentiel. L’associé peut aussi suivre et participer à l’élaboration du vin, assister à l’assemblée générale et ses «trois jours de fête» autour du vin. Du vrai plaisir en bouteilles.