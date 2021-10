2 milliards de personnes suivront le même programme à la télévision dans quelques heures.

C'était le 29 juillet 1981. Diana Spencer épousait Charles, prince de Galles. A l'époque, 2500 invités et 750 millions de téléspectateurs dans le monde. Mais tout à l'heure, William, le fils de Charles épousera Catherine Middleton en présence de 1900 invités et devant 2 milliards estimés de téléspectateurs. Alors vos chaines de télévision chamboulent leur programme aujourd'hui et vous proposent de nombreux rendez-vous. La première à prendre l'antenne, c'est France 2. Dès 9h15, Marie Drucker et Stéphane Bern commenteront avec Karl Lagerfeld, l'un des nombreux invités de France 2, les secrets qui entourent La robe de la mariée qui aurait coûté 30000 livres, soit 33500 euros environ. Sur TF1 dès 9h30, c'est Jean Claude Narcy qui commentera l'évènement. M6 prendra quant à elle l'antenne dès 10h30 et c'est Nathalie Renoux qui vous fera vivre l'évènement.

La télévision publique nationale australienne a dû renoncer à confier les commentaires du mariage aux Chasers, un groupe de comédiens très connus là-bas qui, semble-t-il, avait l'intention de commenter l'évènement à la manière de Nelson Montfort et Philippe Candeloro. Rappelons que le chef de l'État australien est Élisabeth II !

La sélection télé de l'expresso pour ce soir, c'est TF1 qui lance un nouveau programme dès 23h25. Il s'agit d'une nouvelle émission de télé-réalité intitulée : « Le Resto : l'espoir d'une nouvelle vie ». Le programme est produit par Julien Courbet et viendra en aide à quatre demandeurs d'emploi qui auront la possibilité d'ouvrir leur propre restaurant.