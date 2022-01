Rouen : la réalisatrice Valérie Donzelli à l'Omnia ce soir

Actrice, réalisatrice et scénariste, Valérie Donzelli s'est distinguée par sa façon de composer des contes modernes pops et colorés dont La reine des pommes et Main dans la main sont les meilleurs exemples. Loin des conventions, elle cultive une originalité unique. À nouveau, elle parle d'amour contrarié dans son 4e long-métrage.

Il s'inspire d'un fait divers ayant défrayé la chronique au 17e siècle: l'amour impossible de Julien Ravelet pour sa sœur. La scénariste y met en scène son ex-amour et éternelle égérie Jérémie Elkaïm dans le rôle titre face à la jeune Anaïs Demoustier. Pour la réalisatrice, il ne s'agit pas de faire un film historique mais un conte moderne et intemporel truffée de références anachroniques. Projet avorté de Truffaut, ce scénario de Jean Gruault édité en 2011 et enfin exhumé promet d'être magnifié par la créativité de Valérie Donzelli.

Pratique. Lundi 16 novembre à 20h. L'Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 8,5€. Tél. 02 35 07 82 70