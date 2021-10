Ce titre caritatif est une balade douce dont le titre sera "We are one". Le but avoué de cette opération est de récolter des dons pour les victimes du séisme et du tsunami qui ont eu lieu il y a un peu plus d'un mois maintenant au Japon.

Rappelons aussi que Kylie Minogue continue en parallèle la promotion de son album "Aphrodite" qui est sorti l'année dernière. Elle se produira toute cette année 2010 en Europe mais sans passer par la France...