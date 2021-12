Paris (AFP). Valls: c'est un combat de valeurs, c'est un combat de civilisations

Le Premier ministre Manuel Valls a affirmé lundi sur RTL que la France avait été attaquée vendredi "parce que nous sommes la France", évoquant un "combat de valeurs, un combat de civilisations". "La France elle n'est pas attaquée uniquement parce que nous attaquons à l'extérieur, que nous frappons Daech. Nous sommes attaqués parce que nous sommes la France, que nous portons des valeurs universelles, parce qu'il y a une jeunesse qui vit librement; parce que nous avons une certaine conception de l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que nous défendons la laïcité () donc c'est un combat de valeurs, c'est un combat de civilisations", a-t-il déclaré sur RTL. Le Premier ministre Manuel Valls avait déjà parlé de "guerre de civilisations", après un attentat commis en Isère fin juin. "Si (Daech) s'attaque à la Belgique ce n'est parce que la Belgique est engagée dans les opérations extérieures mais parce que c'est un pays européen, parce que c'est Bruxelles, la capitale européenne", a-t-il expliqué, en réponse à la question d'une auditrice. Le Premier ministre a justifié avec vigueur l'engagement de la France contre l'Etat islamique. "Baisser la garde, ne pas répliquer, ne pas combattre, ne pas mener cette guerre ce serait au contraire reculer, et donner cette victoire à cette organisation terroriste". "Croire et ne pas croire, c'est ça qu'on veut détruire. C'est pour ça qu'il faut être fort entre nous, unis et en même temps il faut combattre avec nos armées, nos soldats, nos services de renseignement, notre police et gendarmerie. Mais tous les Français, il faut combattre le terrorisme parce que nous sommes un peuple fort et solidaire et qui est debout. C'est parfois au fond une certaine idée du pacifisme qui a conduit au désastre au XXe siècle. Au contraire il faut être engagé et engagé jusqu'au bout, et nous le sommes", a-t-il conclu.

