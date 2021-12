Antalya (Turquie) (AFP). Les dirigeants du G20 observent une minute de silence pour les victimes des attentats

s dirigeants des 20 plus grandes puissances mondiales ont observé une minute de silence en mémoire des victimes des récents attentats de Paris et Ankara, dimanche peu après 14H30 GMT lors du sommet du G20 en Turquie. "Je vous invite tous à observer une minute de silence pour ceux qui ont perdu la vie dans des attaques terroristes, en particulier à Ankara et Paris", a demandé, la mine grave, le président turc Recep Tayyip Erdogan, moins de 48 heures après les attentats de Paris (au moins 129 morts), revendiqués par le groupe Etat islamique (EI), et ceux d'Ankara le 10 octobre (102 morts), également attribués à l'EI. Le terrorisme s'est imposé tout en haut de l'agenda des chefs d'Etat et de gouvernement réunis dimanche et lundi dans la station balnéaire d'Antalya, dans le sud de la Turquie. Peu avant, M. Erdogan avait promis que le G20 allait apporter une réponse "très forte, très dure" à la menace terroriste. Le président américain Barack Obama, qui avait promis de redoubler d'efforts pour éliminer l'EI, est arrivé en retard à la table de réunion, alors que la minute de silence avait déjà commencé.

