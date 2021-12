Paris (AFP). Attentats à Paris: le père et le frère d'un des kamikazes du Bataclan en garde à vue

Le père et le frère du kamikaze du Bataclan formellement identifié ont été placés en garde à vue samedi soir et des perquisitions sont actuellement en cours à leurs domiciles, a appris l'AFP de sources proches de l'enquête. D'autres interpellations et perquisitions ont eu lieu dans son entourage familial dans l'Aube et l'Essonne, a précisé une autre source proche de l'enquête. Les opérations, menées par la sous-direction antiterroriste (SDAT) et les policiers de la force d'intervention du Raid, sont notamment en cours au domicile du père de ce Français de 29 ans à Romilly-sur-Seine (Aube) et à celui de son frère à Bondoufle (Essonne), ont expliqué ces sources. "Le frère du terroriste, âgé de 34 ans, s'est présenté à l'hôtel de police de Créteil avant d'être placé en garde à vue", ont expliqué ces sources à l'AFP. Son père a été également placé en garde à vue. Ce kamikaze de la prise d'otage de la salle de spectacle parisienne du Bataclan, où 89 personnes ont été tuées, est né à Courcouronnes (Essonne) en banlieue parisienne. Il avait fait l'objet d'une fiche S pour radicalisation, a annoncé samedi le procureur de Paris François Molins. L'homme avait été condamné à huit reprises par la justice pour des délits de droit commun entre 2004 et 2010. "Il avait fait l'objet en 2010 d'une fiche S pour radicalisation mais n'avait jamais été impliqué dans un dossier de filière ou d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste", avait-il indiqué, précisant qu'il n'avait jamais été incarcéré.

