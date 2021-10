Pour Olaf, Malherbe c'est sa deuxième famille

Christophe Vaucelle n’oubliera jamais ce jour de juillet 1988 quand, pour la première fois, il pénétra dans le mythique stade Venoix. Arrivé au sommet des marches menant au chaudron caennais, il revoit et entend encore la ferveur d’un public chantant à l’unisson. "Quand j’ai vu ça, je me suis dit « ouah... ». C’était énorme."

Un choix de vie

Crâne rasé, moustache rousse et carrure imposante, Christophe Vaucelle, connu aussi sous le pseudonyme d’Olaf, est devenu un personnage emblématique des tribunes caennaises. Un fidèle parmi les fidèles, élu il y a deux ans, président du Malherbe Normandy Kop 1996, seule organisation de supporters à Caen. Normand pur sucre, ancien défenseur rugueux et fan de football britannique, Christophe Vaucelle ne peut concevoir la vie sans le "supportérisme". Et ce depuis près d’un quart de siècle. “Cela m’a apporté énormément de choses", témoigne-t-il. "Je me suis fait une deuxième famille. J’ai appris à organiser des déplacements et des animations, à m’exprimer avec la presse, les joueurs, les dirigeants du club ou les élus... &Ecric;tre supporter, c’est un choix de vie." Christophe Vaucelle, 40 ans, voit dans sa passion une composante essentielle de son identité, au point d’avoir fait tatouer "Malherbe Normandy Kop" sur son bras gauche.

Contestant avec vigueur le "football business", il espère retrouver un jour les ambiances d’un passé égaré, celui de Venoix. Au c½ur de la tribune Luc Borrelli, du nom de l’ancien gardien malherbiste qui fut son ami, il poursuit sa mission sans faiblir : encourager ceux qui défendent les couleurs de son club, de sa ville, de sa région. "Tout ce que je leur demande, c’est de donner le meilleur d’eux-mêmes. Rien de plus."