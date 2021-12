A Mont-Saint-Aignan, une chaufferie biomasse en avril 2016

Deux ans après le lancement du projet en juillet 2013, la chaufferie biomasse de Mont-Saint-Aignan, située avenue du Mont aux Malades, devrait enfin voir le jour en avril 2016. Pour la commune, c'est un bond en avant énergétique. En effet, le réseau de chaleur de la ville, qui dessert principalement les bâtiments universitaires, date de 1959 et est toujours alimenté au gaz.

Désormais, l'aliment premier de cette chaufferie sera le bois local (prélevé dans un périmètre de 150 km autour de Mont-Saint-Aignan) pour alimenter 4800 logements de la ville : une ressource propre puisque le CO2 émis par la combustion de bois est capté par les arbres en phase de croissance. Ainsi, ce nouveau réseau de chaleur devrait permettre d'éviter l'émission de 20 000 tonnes de CO2 chaque année.

Une quatrième chaufferie biomasse

Les collectivités ne s'y sont pas trompées puisque selon Etienne Lebrun, de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie de Haute-Normandie (qui subventionne le projet à hauteur de 7 089 550 € sur un total de 20 millions d'euros), « la production de chaleur issue du bois dans les chaufferies collectives a été multipliée par 30 ans 10 ans ». Sur le territoire de la Métropole, le constat est le même : la chaufferie biomasse de Mont-Saint-Aignan est la quatrième du genre après celle de Grammont, Maromme et Canteleu.

4800 logements chauffés, en attendant plus

L'ambition de la nouvelle structure de Mont-Saint-Aignan est grande : elle chauffera 4800 logements, soit environ 50% de la ville, depuis le campus universitaire en passant par le centre des Coquets, l'hôtel Belvédère, la mairie ou encore la place Colbert. 80% du chauffage urbain de ces logements proviendront du bois, l'appoint étant toujours fourni par la chaufferie gaz, rénovée pur l'occasion.

Et l'ambition de Coriance, délégataire de service public, est plus grande encore : « Dans les cinq ans à venir, nous allons étendre le réseau actuel de 10,6 km à 16 km et nous chaufferons ainsi davantage de logements », annonce Yves Lederer, son président.

Ecologique, la chaufferie devrait également être un bon plan économique puisque les habitants devraient voir leur facture liée à l'énergie réduite de 40 %. Une diminution des dépenses qui ne sera observable qu'à partir d'avril 2016, date de la première mise à feu.