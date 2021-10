Depuis la mise en place du Pacte Énergie Solidarité en 2013, le Groupe Effy et Normandie Isol-Eco ne s'arrêtent jamais: en trois ans, plus de 600 chantiers d'isolation sont désormais à leur actif. Aucune contribution publique n'est comprise dans le financement, seules les entreprises faisant partie du dispositif CEE (certificat d'économies d'énergie) financent ce programme.

Une diminution de 30 % de sa facture d'énergie

"Destiné aux locataires ou propriétaires de maisons individuelles, et sous conditions de ressources, l'isolation des combles perdus permet de gagner de 3 à 4°C", indique David Varin, de Normandie Isol-Eco. Et pour faire face à une demande toujours plus importante, l'entreprise ouvre une deuxième agence à Caen. En France, près de 13 000 familles ont bénéficié de ce programme, selon le site pacte-energie-solidarite.com.

david.varinisolation@orange.fr