Quintuple meurtre de Nantes: obsèques jeudi, le père toujours recherché

Une circulaire a été émise par le magistrat instructeur par diffusion Interpol pour élargir les recherches au-delà de la zone Schengen et retrouver celui dont on a perdu la trace depuis la mi-avril dans le Var.

M. Dupont de Ligonnès a été vu pour la dernière fois à Roquebrune-sur-Argens (Var) il y a douze jours, le 15 avril, et son véhicule, une Citroën C5, y a été retrouvé.

"On a eu beaucoup d'appels, de partout, y compris de Suède et d'Autriche, tous les appels crédibles font l'objet de vérifications" mais pour l'instant "on n'a rien de vraiment intéressant", selon une source proche de l'enquête.

"Tout est envisageable, vu la personnalité" du père et s'il est vivant, "il a quinze jours d'avance", selon la même source.

Une quarantaine d'enquêteurs de la police judiciaire sont "totalement mobilisés sur cette affaire", a rappelé mardi soir le procureur de la République de Nantes Xavier Ronsin.

Les obsèques se dérouleront jeudi en l'église Saint-Félix de Nantes, paroisse de la famille, sans fleurs ni couronnes, selon l'avis de décès publié mardi dans la presse. L'inhumation aura lieu samedi à Noyers-sur-Serein (Yonne), berceau de la famille d'Agnès, conformément aux informations diffusées par la famille sur internet.

Mardi à Nantes, quelque 450 personnes, amis et anonymes très émus, ont participé à une marche silencieuse, avant de déposer fleurs blanches et bougies devant la porte du domicile familial du 55 boulevard Robert Schuman où, jeudi dernier, ont été retrouvés cinq corps enfouis sous la terrasse.

Beaucoup de participants ont encore du mal à comprendre le drame survenu dans une famille décrite comme "soudée" selon des témoins, avec quatre enfants âgés de 13 à 20 ans apparemment heureux, comme Arthur qui faisait encore la fête toute la semaine avant de disparaître.

Outre la traque de celui qui apparaît comme le principal suspect, les enquêteurs vont vérifier des éléments de personnalité du couple et leurs éventuelles confidences sur l'internet sous pseudonymes. L'appartenance soutenue par "un seul témoignage" de membres de la famille Dupont de Ligonnès à une mouvance sectaire "est en cours d'examen", a également précisé le procureur de la République.