Washington (AFP). Obama décore un soldat d'origine française, héros en Afghanistan

Un "héros", un "Américain envers lequel nous pouvons tous être reconnaissants": Barack Obama a remis jeudi à la Maison Blanche la Médaille d'honneur au capitaine Florent Groberg, soldat d'origine française qui s'est illustré pour son courage en Afghanistan. "Nous sommes ici pour te remettre la plus haute distinction militaire", a déclaré le président américain en remettant à "Flo", 32 ans, la Medal of Honor qui distingue, depuis 1863, un "acte d'héroïsme allant au-delà du devoir". "Nous décorons cet ancien combattant américain dont l'histoire, comme celle de tant d'autres soldats blessés, témoigne non seulement de son héroïsme sur le champ de bataille mais aussi sa ténacité et sa force, après son retour", a-t-il ajouté lors d'une cérémonie dans les salons de la Maison Blanche. Le capitaine Groberg, qui a quitté la France il y a plus de 20 ans, s'est illustré le 8 août 2012 à Asadabad, dans la province de Kunar, lorsqu'il a sauvé nombre de ses camarades en plaquant au sol un homme sur le point de commettre un attentat-suicide. "Il avait quoi, 17, 20 ans Quand je l'ai vu, je suis allé l'attaquer, le repousser", a raconté la natif de Poissy dans un entretien à l'AFP. En saisissant le jeune homme, Florent Groberg comprend qu'il porte une veste explosive. Il le pousse pour l'éloigner le plus possible du groupe. L'un de ses hommes vient à la rescousse, pousse à son tour l'individu qui explose à ce moment-là. "J'ai été propulsé à au moins 10 mètres", raconte Florent Groberg. Lorsqu'il reprend conscience, il a une jambe grande ouverte, le fémur saillant. Il comprend que, même s'il a réussi à éloigner l'agresseur, quatre hommes sont morts dans le groupe qu'il protégeait. Pourquoi eux, et pas lui? "Seul Dieu peut répondre. J'ai eu de la chance. Ca ne s'explique pas", dit-il. - "Pire jour de sa vie" - "Flo dit que ce fut le pire jour de sa vie et c'est la dure réalité derrière ces cérémonies de remise de médailles", a souligné M. Obama. "Si ces actes sont une source d'inspiration et un exemple de courage, ils ont été commis durant les moments les plus terribles de la guerre". "C'est précisément la raison pour laquelle nous décorons des héros comme Flo. Parce que lors de la pire journée qui soit il a réussi à donner le meilleur de lui-même. C'est la nature même du courage: il a montré qu'il avait du cran, qu'il était prêt à tout donner pour ses camarades", a poursuivi le président américain, qui n'a pas fait allusion aux origines françaises du soldat. Florent Groberg est venu s'installer aux Etats-Unis avec sa mère franco-algérienne et son père adoptif, Larry, un Américain de l'Indiana venu en France travailler pour Motorola. L'adolescent, installé à Bethesda (Maryland), très proche banlieue de Washington, s'intègre à toute allure dans la société américaine, quittant très vite le lycée français de Washington pour un lycée américain. "Un jour ma mère m'a donné des papiers, m'a dit signe ici, et boum je suis devenu Américain", a-t-il raconté. Fort en course - "Flo avait un talent incroyable, il courrait vite, très vite", a souligné M. Obama - Florent Groberg, qui a toujours voulu être militaire, rejoint l'armée de terre américaine. Incapable de courir normalement depuis cette journée du 8 août 2012 à Asadabad, il souhaite désormais rentrer au Pentagone, dans le personnel civil. L'ambassadeur de France aux Etats-Unis Gérard Araud a adressé sur Twitter, en anglais, ses félicitations à ce "soldat américain né en France".

