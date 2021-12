Genève (AFP). Enchères : prix record pour le diamant Blue Moon à 40 millions d'euros

Un spectaculaire diamant bleu de 12,03 carats a été adjugé mercredi soir à Genève par le maison Sotheby's pour le prix record de 43,2 millions de francs suisses (40 millions d'euros, 43 millions USD). Selon le commissaire priseur David Bennett, il s'agit du "prix le plus élevé au carat" jamais obtenu pour ce type de pierre précieuse. Le diamant était estimé avant la vente à une somme entre 35 et 55 millions de dollars. "Il s'agit aussi du prix le plus élevé jamais atteint pour un bijou aux enchères", a indiqué à l'AFP le commissaire priseur, qui s'est déclaré "très heureux de ce record". Avec la commission due par l'acheteur, qui a enchéri par téléphone, le prix total de ce diamant est de 48,634 millions de francs suisses (45 millions de dollars). Pour enchérir sur ce diamant, il fallait s'enregistrer et donner des garanties à Sotheby's et seuls les enchérisseurs qui avaient rempli ces conditions particulières pouvaient participer à la vente. Les enchérisseurs inscrits ont bataillé par téléphone interposé pendant presque 8 minutes. Le diamant, de taille rectangulaire, mesure moins de 2 cm, soit 15,5 cm de hauteur et 13,4 cm de largeur. Le diamant était le dernier lot de cette vente de haute-joaillerie de Sotheby's qui a clôturé les traditionnelles ventes de bijoux exceptionnelles de novembre à Genève. Un autre lot phare, une bague ornée d'un très gros rubis et ayant appartenu à la Reine Marie-José, n'a en revanche pas trouvé preneur. Elle était estimée entre 6 et 9 millions de dollars. En revanche, deux bijoux vendus par l'acteur Sean Connery ont été plébiscités par les quelque 200 personnes qui ont assisté aux enchères. Un diamant rose-orangé monté en pendentif a été adjugé pour 3,38 millions de dollars, alors qu'il était estimé entre 1,2 et 2,4 millions de dollars. Une bague en diamant également vendue par Sean Connery est partie pour 200.000 dollars. Elle était estimée entre 150.000 et 200.000 dollars.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire