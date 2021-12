Paris (AFP). Rohani: l'Etat actuel d'Israël n'est pas légitime

Le président iranien Hassan Rohani a déclaré que "l'Etat actuel d'Israël (n'était) pas légitime" et qu'un vote sur le rétablissement du territoire d'avant 1948 devait être organisé parmi les réfugiés d'origine palestinienne, dans un entretien à des médias français. "L?Etat actuel d?Israël n?est pas légitime. C?est pourquoi nous n?avons pas de relations avec eux car nous ne considérons pas cet Etat comme légitime", a déclaré M. Rohani selon la traduction de ses propos par la chaîne de télévision publique France 2. "Nous pensons que toutes les personnes qui étaient d?origine palestinienne et qui sont en errance à l?étranger doivent pouvoir tous revenir sur leurs terres. Il faut qu?il y ait des élections publiques sous la supervision des Nations unies et quels qu?en soient les résultats, nous les accepterons", a-t-il ajouté. Invité à préciser sa pensée, M. Rohani a déclaré qu'il ne parlait pas de deux Etats (un israélien et un palestinien vivant côte à côte), mais "d'un seul". "Nous disons que tout le monde doit se réunir pour voter sur l?ensemble du territoire palestinien tel qu?il était dans ses frontières d?avant 1948 (date de la création d'Israël ndlr) ()Nous disons que tous les juifs, tous les musulmans, tous les chrétiens et toutes les personnes qui sont originaires de la Palestine et qui sont en errance doivent pouvoir revenir en Palestine", a-t-il poursuivi. L'Iran, longtemps au ban des nations, a entamé sa réintégration sur la scène internationale après la signature de l'accord historique sur le nucléaire entre Téhéran et les grandes puissances, le 14 juillet dernier à Vienne. Israël, qui considère l'Iran comme une menace existentielle, n'a eu de cesse de dénoncer cet accord et la relégitimation de la République islamique. Le président Rohani, considéré comme modéré par rapport à son prédécesseur Mahmoud Ahmadinejad, est attendu lundi et mardi en France pour sa première visite.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire