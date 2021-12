Washington (AFP). Israël/Etats-Unis: Obama et Netanyahu soulignent la solidité des liens

Le président américain Barack Obama et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui ne cachent pas leur mésentente, ont insisté lundi à Washington sur la solidité des liens entre leurs deux pays lors de leur première rencontre depuis octobre 2014. En recevant M. Netanyahu dans le Bureau ovale, M. Oabama a salué "le lien extraordinaire" existant entre Israël et les Etats-Unis. M. Netanyahu, de son côté, a jugé que cette rencontre était l'occasion de renforcer "l'amitié, qui est forte, et l'alliance, qui est forte", entre les deux pays. "Comme je l'ai souvent dit, la sécurité d'Israël est l'un de mes priorités en termes de politique étrangère", a souligné M. Obama. Martelant sa conviction que l'Etat hébreu a non seulement le droit mais aussi l'obligation de se défendre", M. Obama a vivement condamné la vague de violence dans les Territoires palestiniens et à Jérusalem qui fait craindre une nouvelle intifada. "Nous condamnons de la manière la plus ferme qui soit les violences palestiniennes contre des citoyens israéliens innocents", a-t-il déclaré. Depuis le 1er octobre, les violences ont fait 75 morts côté palestinien, dont un Arabe Israélien, et dix côté israélien dans les Territoires palestiniens, à Jérusalem et en Israël. Une grande majorité des Palestiniens tués l'ont été car ils projetaient ou menaient des attaques selon Israël. Le président américain a souligné qu'il entendait évoquer avec M. Netanyahu la mise en place de l'accord sur le nucléaire iranien, soulignant que "le profond désaccord" avec ce dernier sur ce sujet n'était "un secret pour personne". De son côté, le Premier ministre israélien a affiché sa détermination à trouver une solution au conflit israélo-palestinien. "Nous n'avons pas abandonné nos espoirs de paix, nous ne le ferons jamais", a-t-il lancé, affirmant son engagement en faveur d'une solution à "deux Etats" caractérisée par "un Etat palestinien démilitarisé qui reconnaisse l'Etat juif". En mars, en pleine campagne électorale, le Premier ministre israélien avait enterré l'idée d'un Etat palestinien, avant de revenir sur ses propos une fois réélu. L'épisode avait ulcéré la Maison Blanche, qui avait appelé M. Netanyahu à démontrer un "engagement sincère" envers une solution à deux Etats. L'administration Obama avait mis en avant les atermoiements de M. Netanyahu sur ce thème pour expliquer sa volonté de réévaluer sa position au Conseil de sécurité de l'ONU, où elle a toujours apporté un soutien inconditionnel à Israël.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire